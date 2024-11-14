Розформування ТЦК для поповнення лав ЗСУ — у Міноборони відповіли

Працівники ТЦК спілкуються з цивільним. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У Міністерстві оборони України прокоментували пропозицію народних депутатів розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та відправити звільнених військових на фронт. У Міноборони назвали загальну кількість працівників ТЦК по країні, проте не уточнили, скільки саме військовослужбовців теоретично могли б відправитися у зону бойових дій.

Про це сказав спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону в четвер, 14 листопада.

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Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що станом на сьогодні у ТЦК та СП працюють 36 тисяч співробітників і серед них є придатні до служби військові.

"У ТЦК працює зараз 36 тисяч осіб, серед яких майже сім тисяч — це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, досить багато таких людей. Є близько трьох тисяч жінок", — повідомив Лазуткін.

Тобто, у ТЦК працюють 26 тисяч чоловіків-військових, проте скільки з них придатні до служби — не відомо.

Нагадаємо, як заявили у Полтавському ТЦК та СП, з працівників Територіальних центрів комплектування жодну бригаду створити неможливо, а розпоряджень щодо розформування військкоматів немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що нардепка Мар'яна Безугла заявила, що у ТЦК та рекрутингових центрах перебуває до близько 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК, це дозволить поповнити підрозділи Сил оборони України.