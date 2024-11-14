Расформирование ТЦК для пополнения рядов ВСУ — в Минобороны ответили

Сотрудники ТЦК общаются с гражданским. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В Министерстве обороны Украины прокомментировали предложение народных депутатов расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки и отправить уволенных военных на фронт. В Минобороны назвали общее количество работников ТЦК по стране, однако не уточнили, сколько военнослужащих теоретически могли бы отправиться в зону боевых действий.

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в четверг, 14 ноября.

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Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что на сегодня в ТЦК и СП работают 36 тысяч сотрудников и среди них есть годные к службе военные.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти семь тысяч — это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, достаточно много таких людей. Есть около трех тысяч женщин", — сообщил Лазуткин.

То есть, в ТЦК работают 26 тысяч мужчин-военных, однако сколько из них пригодны к службе — не известно.

Напомним, как заявили в Полтавском ТЦК и СП, из работников Территориальных центров комплектования ни одну бригаду создать невозможно, а распоряжений по расформированию военкоматов нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в ТЦК и рекрутинговых центрах находится около 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК это позволит пополнить подразделения Сил обороны Украины.