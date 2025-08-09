У Миколаєві чоловік побився з ТЦК — що відомо

Працівники ТЦК. Фото: Суспільне

У Миколаєві чоловік під час перевірки військово-облікових документів вступив у бійку з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.

Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП у суботу, 9 серпня.

Мешканець Миколаєва вдарив працівника ТЦК

Конфлікт між місцевим мешканцем та працівникам ТЦК стався у п'ятницю, 8 серпня. Як повідомили у Миколаївському ТЦК під час перевірки документів виявилося, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку.

У відповідь на дії військових чоловік відреагував агресивно та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК. Працівники групи оповіщення були змушені застосувати до нього заходи фізичного впливу.

"Цей інцидент, на жаль, є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами свого законного обов'язку. Відповідно до вимог постанови Постанова Кабінету Міністрів України № 560 право здійснити адміністартивне затримання та доставку до найближчого ТЦК та СП обо ООЦМ надано представникам поліції", — повідомили у Миколаївському ТЦК.

Заява Миколаївського ТЦК. Фото: скриншот Facebook

