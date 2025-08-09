Відео
Україна
У Миколаєві чоловік побився з ТЦК — реакція військових

У Миколаєві чоловік побився з ТЦК — реакція військових

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 20:03
У Миколаєві чоловік побився з ТЦК — що відомо
Працівники ТЦК. Фото: Суспільне

У Миколаєві чоловік під час перевірки військово-облікових документів вступив у бійку з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.

Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП у суботу, 9 серпня.

Мешканець Миколаєва вдарив працівника ТЦК

Конфлікт між місцевим мешканцем та працівникам ТЦК стався у п'ятницю, 8 серпня. Як повідомили у Миколаївському ТЦК під час перевірки документів виявилося, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку.

У відповідь на дії військових чоловік відреагував агресивно та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК. Працівники групи оповіщення були змушені застосувати до нього заходи фізичного впливу.

"Цей інцидент, на жаль, є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами свого законного обов'язку. Відповідно до вимог постанови Постанова Кабінету Міністрів України № 560  право здійснити адміністартивне затримання та доставку до найближчого ТЦК та СП обо ООЦМ надано представникам поліції", — повідомили у Миколаївському ТЦК.

У Миколаєві чоловік побився з ТЦК
Заява Миколаївського ТЦК. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, у Вінницькій області суд покарав чоловіка, якого тричі відмовилися брати на військову службу.

А також юристи пояснили, чи можна знятися з обліку в ТЦК без особистої присутності.

бійка скандал Миколаїв мобілізація ТЦК та СП
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
