Зняття з обліку ТЦК — чи можливо це без присутності людини

Зняття з обліку ТЦК — чи можливо це без присутності людини

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 00:30
Військовий облік - чи можуть зняти з обліку без візиту до ТЦК
Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Зняття з військового обліку без візиту самого військовозобов’язаного громадянина до територіального центру комплектування теоретично можливе. Але існує один нюанс, який серйозно ускладнює цей процес.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Особиста присутність при знятті з обліку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його зняти з військового обліку за місцем реєстрації, якщо він переїхав у інший населений пункт (без формальної перереєстрації).

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді громадянину, що теоретично зняти громадина з обліку в територіальному центрі комплектування без його присутності можливо.

"Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов’язкова", — визнав юрист.

Потрібно десь стати на облік

Але, додав Айвазян, такий процес не є самодостатнім — тобто неможливо просто зняти громадянина з обліку в одному ТЦК.

"Для того, аби Вас зняли з обліку в одному ТЦК, Ви повинні стати на облік в ТЦК за новим місцем проживання", — пояснив адвокат.

А стати на облік громадянин має самостійно — або відвідавши новий ТЦК, або направивши туди поштою відповідні документи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення з військового обліку у воєнний час.

Додамо, ми повідомляли про те, що українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку.

держреєстрація військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані перереєстрація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
