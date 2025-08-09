Видео
Україна
Снятие с учета ТЦК — возможно ли это без присутствия человека

Снятие с учета ТЦК — возможно ли это без присутствия человека

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 00:30
Военный учет - могут ли снять с учета без визита в ТЦК
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Снятие с воинского учета без визита самого военнообязанного гражданина в территориальный центр комплектования теоретически возможно. Но существует один нюанс, который серьезно усложняет этот процесс.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Личное присутствие при снятии с учета

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его снять с воинского учета по месту регистрации, если он переехал в другой населенный пункт (без формальной перерегистрации).

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе гражданину, что теоретически снять гражданина с учета в территориальном центре комплектования без его присутствия возможно.

"Личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения с воинского учета в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов не обязательно", — признал юрист.

Нужно где-то стать на учет

Но, добавил Айвазян, такой процесс не является самодостаточным - то есть невозможно просто снять гражданина с учета в одном ТЦК.

"Для того, чтобы Вас сняли с учета в одном ТЦК, Вы должны стать на учет в ТЦК по новому месту жительства", — пояснил адвокат.

А стать на учет гражданин должен самостоятельно — или посетив новый ТЦК, или направив туда по почте соответствующие документы.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для исключения с воинского учета в военное время.

Добавим, мы сообщали о том, что украинцы, которые сняты с воинского учета, должны получить справку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
