Главная ТЦК В Николаеве мужчина подрался с ТЦК — реакция военных

В Николаеве мужчина подрался с ТЦК — реакция военных

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 20:03
В Николаеве мужчина подрался с ТЦК — что известно
Работники ТЦК. Фото: Общественное

В Николаеве мужчина во время проверки военно-учетных документов вступил в драку с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В конфликт пришлось вмешаться работникам полиции.

Об этом сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП в субботу, 9 августа.

Житель Николаева ударил работника ТЦК

Конфликт между местным жителем и работникам ТЦК произошел в пятницу, 8 августа. Как сообщили в Николаевском ТЦК во время проверки документов оказалось, что военнообязанный находится в розыске.

В ответ на действия военных мужчина отреагировал агрессивно и применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК. Работники группы оповещения были вынуждены применить к нему меры физического воздействия.

"Этот инцидент, к сожалению, является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами своего законного долга. В соответствии с требованиями постановления Постановление Кабинета Министров Украины № 560 право осуществить администартивное задержание и доставку в ближайший ТЦК и СП обо ООЦМ предоставлено представителям полиции", — сообщили в Николаевском ТЦК.

У Миколаєві чоловік побився з ТЦК
Заявление Николаевского ТЦК Николаевского ТЦК. Фото: скриншот Facebook

драка скандал Николаев мобилизация ТЦК и СП
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
