Чоловік переїхав ноги працівнику ТЦК — деталі

У Волинській області чоловік на автомобілі збив працівника Територіального центру комплектування (ТЦК). За скоєне, суд покарав підприємця.

Про це йдеться у вироку на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Чоловік переїхав ноги військовому ТЦК — вирок суду

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю, який на автомобілі Renault Master збив працівника ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів обвинувачений сів за кермо буса і заднім ходом переїхав ноги військовослужбовцю. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

За даними суду, інцидент стався 8 травня 2025 року у селі Дубове Ковельського району. Близько 10:10 працівники ТЦК зупинили водія автомобіля Renault Master для перевірки військово-облікових документів. Чоловік, який перебував за кермом буса, рушив заднім ходом, зачепив дзеркалом військовослужбовця і переїхав йому ноги.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав забій обох стегон, що вважається легкими тілесними ушкодженнями. Чоловік, який був за кермом автівки, уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя визнала водія винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

