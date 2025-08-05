У Черкасах чоловік погрожував підірвати працівників ТЦК
У вівторок, 5 серпня, у Черкасах під час перевірки документів чоловік намагався взяти в заручники працівників ТЦК. Крім того, він погрожував підірвати кілька гранат.
Про це інформує "Суспільне".
У Черкасах чоловік хотів підірвати військових ТЦК
У вівторок вранці, 5 серпня, у Черкасах під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник через те, що представники районного ТЦК та СП намагалися у нього перевірити документи.
Станом на 10:20 чоловіка затримали. Однак ще о 9:50 з чоловіком тривали перемовини.
"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", — повідомляли у пресслужбі Головного управління Нацполіції області.
За словами очевидців, у чоловіка також був пістолет.
В Центрі комплектування та соцпідтримки повідомили, що чоловіка сьогодні вранці зупинили з метою перевірки облікових даних.
"У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", — розповіли в Центрі комплектування.
Нагадаємо, що нещодавно у селі Бузьке Миколаївської області у неділю невідомі здійснили напад на працівників територіального центру комплектування.
А раніше на Харківщині місцевий житель напав на поліціянтів під час того, як ті доставляли іншого чоловіка до ТЦК.
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