У Черкасах чоловік хотів підірвати військових ТЦК

У Черкасах чоловік погрожує підірвати гранати. Фото: "Суспільне" Черкаси/Марія Гаврилян

У вівторок, 5 серпня, у Черкасах під час перевірки документів чоловік намагався взяти в заручники працівників ТЦК. Крім того, він погрожував підірвати кілька гранат.

Про це інформує "Суспільне".

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У вівторок вранці, 5 серпня, у Черкасах під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник через те, що представники районного ТЦК та СП намагалися у нього перевірити документи.

Станом на 10:20 чоловіка затримали. Однак ще о 9:50 з чоловіком тривали перемовини.

"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", — повідомляли у пресслужбі Головного управління Нацполіції області.

За словами очевидців, у чоловіка також був пістолет.

В Центрі комплектування та соцпідтримки повідомили, що чоловіка сьогодні вранці зупинили з метою перевірки облікових даних.

"У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", — розповіли в Центрі комплектування.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Бузьке Миколаївської області у неділю невідомі здійснили напад на працівників територіального центру комплектування.

А раніше на Харківщині місцевий житель напав на поліціянтів під час того, як ті доставляли іншого чоловіка до ТЦК.