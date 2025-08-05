В Черкассах мужчина хотел взорвать военных ТЦК

В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты. Фото: "Суспільне" Черкаси/Мария Гаврилян

Во вторник, 5 августа, в Черкассах во время проверки документов мужчина пытался взять в заложники работников ТЦК. Кроме того, он угрожал взорвать несколько гранат.

Об этом информирует "Суспільне".

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Во вторник утром, 5 августа, в Черкассах под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожал взорвать несколько гранат. Конфликт возник из-за того, что представители районного ТЦК и СП пытались у него проверить документы.

По состоянию на 10:20 мужчину задержали. Однако еще в 9:50 с мужчиной продолжались переговоры.

"На месте работает полиция. Продолжаются следственные действия и ведутся переговоры с правонарушителем. Просим не приближаться к месту инцидента и не препятствовать работе правоохранителей", — сообщали в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

По словам очевидцев, у мужчины также был пистолет.

В Центре комплектования и соцподдержки сообщили, что мужчину сегодня утром остановили с целью проверки учетных данных.

"В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", — рассказали в Центре комплектования.

Напомним, что недавно в селе Бугское Николаевской области в воскресенье неизвестные совершили нападение на работников территориального центра комплектования.

А ранее на Харьковщине местный житель напал на полицейских во время того, как те доставляли другого мужчину в ТЦК.