Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Черкассах мужчина угрожал взорвать работников ТЦК

В Черкассах мужчина угрожал взорвать работников ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:27
В Черкассах мужчина хотел взорвать военных ТЦК
В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты. Фото: "Суспільне" Черкаси/Мария Гаврилян

Во вторник, 5 августа, в Черкассах во время проверки документов мужчина пытался взять в заложники работников ТЦК. Кроме того, он угрожал взорвать несколько гранат.

Об этом информирует "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

В Черкассах мужчина хотел взорвать военных ТЦК

Во вторник утром, 5 августа, в Черкассах под мостом на проспекте Химиков мужчина угрожал взорвать несколько гранат. Конфликт возник из-за того, что представители районного ТЦК и СП пытались у него проверить документы.

По состоянию на 10:20 мужчину задержали. Однако еще в 9:50 с мужчиной продолжались переговоры.

"На месте работает полиция. Продолжаются следственные действия и ведутся переговоры с правонарушителем. Просим не приближаться к месту инцидента и не препятствовать работе правоохранителей", — сообщали в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

По словам очевидцев, у мужчины также был пистолет.

В Центре комплектования и соцподдержки сообщили, что мужчину сегодня утром остановили с целью проверки учетных данных.

"В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", — рассказали в Центре комплектования.

Напомним, что недавно в селе Бугское Николаевской области в воскресенье неизвестные совершили нападение на работников территориального центра комплектования.

А ранее на Харьковщине местный житель напал на полицейских во время того, как те доставляли другого мужчину в ТЦК.

заложники Черкассы граната мобилизация ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации