На Миколаївщині 3 серпня невідомі з битами напали на працівників ТЦК

Працівники поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У селі Бузьке Миколаївської області у неділю, 3 серпня, невідомі здійснили напад на працівників територіального центру комплектування. Військовослужбовці разом із представником Нацполіції здійснювали заходи оповіщення.

Про це повідомила пресслужба Миколаївського обласного ТЦК у Facebook.

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Напад на співробітників ТЦК на Миколаївщині 3 серпня

Цивільні особі, які озброїлися битами та металевими трубами, пошкодили автомобіль та завдали тілесних ушкоджень працівнику ТЦК.

"З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, є поранені серед військовослужбовців ТЦК та цивільних. Наразі на місці працюють правоохоронці.

Покарання за вчинене

У ТЦК нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним, карається позбавленням волі на строк від трьох до пʼяти років.

У випадку побиття чи тілесних ушкоджень можливе покарання до 12 років позбавлення волі.

Крім того, подібні дії можуть містити ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що стосується перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Допис Миколаївського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині місцевий житель напав на поліцейських під час того, як ті доставляли іншого чоловіка до ТЦК.

Раніше на Волині чоловік напав на співробітника ТЦК з лопатою. Військовослужбовець отримав поранення руки та обличчя.