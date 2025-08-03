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Главная ТЦК На Николаевщине напали на работников ТЦК — раздавался выстрел

На Николаевщине напали на работников ТЦК — раздавался выстрел

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Дата публикации 3 августа 2025 17:04
В Николаевской области 3 августа неизвестные с битами напали на работников ТЦК
Работники полиции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В селе Бугское Николаевской области в воскресенье, 3 августа, неизвестные совершили нападение на работников территориального центра комплектования. Военнослужащие вместе с представителем Нацполиции осуществляли мероприятия оповещения.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского областного ТЦК в Facebook.

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Гражданские лица, которые вооружились битами и металлическими трубами, повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения работнику ТЦК.

"С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть раненые среди военнослужащих ТЦК и гражданских. Сейчас на месте работают правоохранители.

Наказание за совершенное

В ТЦК напомнили, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также его родным, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае избиения или телесных повреждений возможно наказание до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, подобные действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины, что касается препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины.

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Пост Николаевского областного ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине местный житель напал на полицейских во время того, как те доставляли другого мужчину в ТЦК.

Ранее на Волыни мужчина напал на сотрудника ТЦК с лопатой. Военнослужащий получил ранения руки и лица.

нападение стрельба Николаевская область мобилизация ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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