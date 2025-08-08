Видео
Главная ТЦК Мужчина на автомобиле сбил работника ТЦК — решение суда

Мужчина на автомобиле сбил работника ТЦК — решение суда

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:02
Мужчина переехал ноги работнику ТЦК — детали
Работник ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: Reuters

В Волынской области мужчина на автомобиле сбил работника Территориального центра комплектования (ТЦК). За содеянное, суд наказал предпринимателя.

Об этом говорится в приговоре на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Читайте также:

Мужчина переехал ноги военному ТЦК — приговор суда

Ковельский горрайонный суд вынес приговор предпринимателю, который на автомобиле Renault Master сбил работника ТЦК. Во время проверки военно-учетных документов обвиняемый сел за руль буса и задним ходом переехал ноги военнослужащему. За содеянное ему назначили год испытательного срока.

По данным суда, инцидент произошел 8 мая 2025 года в селе Дубовое Ковельского района. Около 10:10 работники ТЦК остановили водителя автомобиля Renault Master для проверки военно-учетных документов. Мужчина, который находился за рулем буса, двинулся задним ходом, задел зеркалом военнослужащего и переехал ему ноги.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб обоих бедер, что считается легкими телесными повреждениями. Мужчина, который был за рулем автомобиля, заключил с прокурором соглашение о признании своей вины.

Судья признала водителя виновным по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Однако освободила от основного наказания и назначила год испытательного срока. Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Недавно в Кировоградской области судили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

Ранее в Черкассах во время проверки документов мужчина пытался взять в заложники работников ТЦК.

ДТП авария наказание ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
