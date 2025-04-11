Голова ВЛК у Луцьку помер на робочому місці — яка причина

Швидка допомога. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У приміщенні Луцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки на робочому місці виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Представники ТЦК повідомили, що він робив за день до смерті.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Голова ВЛК Луцького ТЦК працював понаднормово

Тіло медика знайшла прибиральниця вранці, 11 квітня, за його робочим столом. У пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП повідомили, що чоловік залишився працювати ввечері через велике навантаження.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було.

У поліції уточнили, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "природна смерть". Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка має остаточно встановити причину смерті.

Нагадаємо, у Луцькому ТЦК сьогодні, 11 квітня, знайшли в кабінеті мертвим голову ВЛК.

Також в Івано-Франківську стався інцидент — чоловік вкусив працівника територіального центру комплектування за ногу.