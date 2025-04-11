Поліція розслідує смерть голови ВЛК у Луцьку

Швидка допомога. Фото ілюстративне: УНІАН

У приміщенні Луцького об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вранці 11 квітня було виявлено мертвим голову військово-лікарської комісії. Його тіло направили на медичну експертизу.

Інформацію підтвердили у поліції Волинської області.

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У Луцькому ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК

За попередніми даними, як кажуть джерела медіа "Конкурент", йдеться про Олега Лопачака — лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні, який очолював ВЛК. Тіло знайшли на робочому місці у будівлі ТЦК на вулиці Теремнівській у Луцьку.

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Повідомлення ЗМІ. Фото: скриншот

Як повідомили в поліції, вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя. На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Проведено огляд, попередньо тілесних ушкоджень не виявлено.

Повідомлення поліції Волинської області. Фото: скриншот

Правоохоронці також встановили, що загиблий — медик обласної лікарні

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"Відомості за фактом смерті внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті", — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, нещодавно, 9 квітня, в Івано-Франківському ТЦК стався інцидент, де військовозобов'язаний вкусив за ногу працівника військкомату.

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Також у Києві наприкінці березня біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військових та цивільного. Чоловік розповів, чому на нього накинулися військовослужбовці.

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