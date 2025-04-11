Конфлікт цивільного із працівниками ТЦК в Івано-Франківську — що відомо

Працівник ТЦК та СП перевіряє документи в чоловіка. Фото ілюстративне: Суспільне Черкаси

У середу, 9 квітня, в Івано-Франківську стався інцидент за участю військовозобов'язаного та працівників ТЦК та СП. У мережі поширили чутки щодо побиття цивільного військовими та оприлюднили відео з конфліктом.

Інцидент 10 квітня прокоментували в Івано-Франківськівському центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Конфлікт військовозобов'язаного із представниками ТЦК

За інформацією військових, чоловіка 1988 року народження зупинили для перевірки, однак на вимогу пред'явити документи громадянин відреагував агресивно: почав чинити працівникам ТЦК та СП фізичний опір і вкусив одного з військовослужбовців за ногу, яка в останнього й без того була ушкоджена внаслідок поранення в зоні бойових дій. Після цього порушник намагався втекти, а також агресивно поводився під час затримання правоохоронцями.

Затриманий є жителем Херсонської області. Після прибуття до Івано-Франківська він не став на військовий облік у ТЦК та СП за місцем фактичного перебування, не повідомив про зміну місця проживання та не мав при собі жодного військово-облікового документа. Фігуранта доставили до РТЦК та СП, де він пройде ВЛК.

"Відео, яке поширюється в мережі, є фрагментарним, вирваним із контексту та не відображає повної картини подій, передумов конфлікту, а також характеру загрози, яку створив громадянин своїми діями... Застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством з огляду на прямий напад і завдання тілесного ушкодження", — йдеться в повідомленні ТЦК та СП.

Нагадаємо, 9 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що в Одеській області від передозування помер військовослужбовець ТЦК та СП. У регіональному ТЦК та СП заявили, що ці чутки не відповідають дійсності. Насправді боєць помер від набряку мозку.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, пояснивши це своєю залежністю від психостимуляторів. Його засудили до трьох років позбавлення волі.