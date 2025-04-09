Суд виніс вирок ужгородцю, який відмовився від військової служби

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Закарпатті у суді покарали 40-річного мешканця Ужгорода, який умисно ухилився від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Він заявляв, що не може мобілізуватися, бо має залежність від психостимуляторів та вже нібито виконує певні задачі на користь Збройних сил України.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловіка визнали придатним до служби

Як встановив суд, чоловік ще з 2007 року перебував на військовому обліку як обмежено придатний до служби у військовий час. У квітні 2024 року, після проходження медогляду, він був визнаний придатним до проходження служби та включений до команди військовозобов’язаних, яких потім направляли до одного з навчальних центрів. Однак під час перебування у ТЦК та СП він категорично відмовився отримати мобілізаційне розпорядження, а 2 травня письмово заявив про небажання проходити військову службу.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав провини. Він заявив, що начебто вже служить в "ІТ-армії" та повідомив про зловживання психостимуляторами Також чоловік сповістив суддю про те, що в різних військових частинах його нібито не допускали до служби, але суд визнав такі пояснення безпідставними.

"Відмовився від проходження військової служби у зв`язку з тим, що він "полюбляє фармацевтичні пригоди і йому потрібна допомога психотерапевта", — йдеться у вироку.

Суд також узяв до уваги, що підозрюваний не має жодних медичних підтверджень психічного розладу чи звернень по допомогу до профільних медичних закладів, не перебуває на соціальному обліку. Також він не має неповнолітніх дітей і не працює. До того ж у судових засіданнях він не виявляв каяття чи готовності змінити свою позицію.

З огляду на всі обставини, суд дійшов висновку, що засуджений навмисно ухилився від виконання свого конституційного обов’язку в умовах воєнного стану. Суддею було ухвалено рішення не застосовувати до нього умовне звільнення, а призначити реальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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