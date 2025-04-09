Суд вынес приговор ужгородцу, который отказался от военной службы

Судейский молоток. Фото: Freepik

На Закарпатье в суде наказали 40-летнего жителя Ужгорода, который умышленно уклонился от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Он заявлял, что не может мобилизоваться, потому что имеет зависимость от психостимуляторов и уже якобы выполняет определенные задачи в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установил суд, мужчина еще с 2007 года состоял на воинском учете как ограниченно годный к службе в военное время. В апреле 2024 года, после прохождения медосмотра, он был признан годным к прохождению службы и включен в команду военнообязанных, которых затем направляли в один из учебных центров. Однако во время пребывания в ТЦК и СП он категорически отказался получить мобилизационное распоряжение, а 2 мая письменно заявил о нежелании проходить военную службу.

Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал вины. Он заявил, что якобы уже служит в "ИТ-армии" и сообщил о злоупотреблении психостимуляторами Также мужчина сообщил судье о том, что в разных воинских частях его якобы не допускали к службе, но суд признал такие объяснения безосновательными.

"Отказался от прохождения военной службы в связи с тем, что он "любит фармацевтические приключения и ему нужна помощь психотерапевта", — говорится в приговоре.

Суд также принял во внимание, что подозреваемый не имеет никаких медицинских подтверждений психического расстройства или обращений за помощью в профильные медицинские учреждения, не состоит на социальном учете. Также он не имеет несовершеннолетних детей и не работает. К тому же в судебных заседаниях он не проявлял раскаяния или готовности изменить свою позицию.

Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что осужденный умышленно уклонился от выполнения своего конституционного долга в условиях военного положения. Судьей было принято решение не применять к нему условное освобождение, а назначить реальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Ровенщине судили бойца, который несколько раз ударил ножом командира.

Также на Сумщине на скамье подсудимых оказался боец ВСУ, который несколько раз ушел в СОЧ, объяснив это невыносимыми условиями в армии.