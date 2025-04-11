Конфликт гражданского с работниками ТЦК в Ивано-Франковске — что известно

Работник ТЦК и СП проверяет документы у мужчины. Фото иллюстративное: Суспільне Черкаси

В среду, 9 апреля, в Ивано-Франковске произошел инцидент с участием военнообязанного и работников ТЦК и СП. В сети распространили слухи об избиении гражданского военными и обнародовали видео с конфликтом.

Инцидент 10 апреля прокомментировали в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама

Читайте также:

Конфликт военнообязанного с представителями ТЦК

По информации военных, мужчину 1988 года рождения остановили для проверки, однако на требование предъявить документы гражданин отреагировал агрессивно: начал оказывать работникам ТЦК и СП физическое сопротивление и укусил одного из военнослужащих за ногу, которая у последнего и без того была повреждена в результате ранения в зоне боевых действий. После этого нарушитель пытался убежать, а также агрессивно вел себя во время задержания правоохранителями.

Задержанный является жителем Херсонской области. По прибытии в Ивано-Франковск он не стал на воинский учет в ТЦК и СП по месту фактического пребывания, не сообщил об изменении места жительства и не имел при себе ни одного военно-учетного документа. Фигуранта доставили в РТЦК и СП, где он пройдет ВВК.

"Видео, которое распространяется в сети, является фрагментарным, вырванным из контекста и не отражает полной картины событий, предпосылок конфликта, а также характера угрозы, которую создал гражданин своими действиями... Применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Напомним, 9 апреля СМИ распространили информацию о том, что в Одесской области от передозировки умер военнослужащий ТЦК и СП. В региональном ТЦК и СП заявили, что эти слухи не соответствуют действительности. На самом деле боец умер от отека мозга.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, объяснив это своей зависимостью от психостимуляторов. Его приговорили к трем годам лишения свободы.