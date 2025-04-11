Полиция расследует смерть председателя ВВК в Луцке

Скорая помощь. Фото иллюстративное: УНИАН

В помещении Луцкого объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки утром 11 апреля был обнаружен мертвым председатель военно-врачебной комиссии. Его тело направили на медицинскую экспертизу.

Информацию подтвердили в полиции Волынской области.

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В Луцком ТЦК нашли мертвым председателя ВВК

По предварительным данным, как говорят источники медиа "Конкурент", речь идет об Олеге Лопачаке — враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы, который возглавлял ВВК. Тело нашли на рабочем месте в здании ТЦК на улице Теремновской в Луцке.

Сообщение СМИ. Фото: скриншот

Как сообщили в полиции, утром поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Проведен осмотр, предварительно телесных повреждений не обнаружено.

Сообщение полиции Волынской области. Фото: скриншот

Правоохранители также установили, что погибший — медик областной больницы.

"Сведения по факту смерти внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит окончательную причину смерти", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно, 9 апреля, в Ивано-Франковском ТЦК произошел инцидент, где военнообязанный укусил за ногу работника военкомата.

Также в Киеве в конце марта возле Голосеевского ТЦК произошла драка с участием военных и гражданского. Мужчина рассказал, почему на него набросились военнослужащие.