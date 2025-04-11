Председатель ВВК в Луцке умер на рабочем месте — какая причина

Скорая помощь. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В помещении Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки на рабочем месте обнаружили мертвым председателя военно-врачебной комиссии. Представители ТЦК сообщили, что он делал за день до смерти.

Об этом сообщает "Мы-Украина".

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Председатель ВЛК Луцкого ТЦК работал сверхурочно

Тело медика нашла уборщица утром, 11 апреля, за его рабочим столом. В пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП сообщили, что мужчина остался работать вечером из-за большой нагрузки.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. При осмотре тела видимых телесных повреждений обнаружено не было.

В полиции уточнили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна окончательно установить причину смерти.

Напомним, в Луцком ТЦК сегодня, 11 апреля, нашли в кабинете мертвым главу ВЛК.

Также в Ивано-Франковске произошел инцидент — мужчина укусил работника территориального центра комплектования за ногу.