Вибух у ТЦК Коломиї — що повідомили в Івано-Франківському ОТЦК

В Коломиї вночі у середу, 18 лютого, зафіксували вибух у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місці інциденту працюють слідчі й вибухотехніки.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву сержанта групи комунікацій Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович журналістам "Суспільне".

Попередньо, за її словами, обійшлося без травмованих. Зазначається, що вибух у Коломийському районному ТЦК та СП правоохоронці кваліфікували, як терористичний акт. Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження по ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Конфлікти між ТЦК та цивільними

В Україні почастішали випадки конфліктів між працівниками ТЦК та цивільними. Інколи вони призводять до відкритих збройних нападів. Так нещодавно в Одесі чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

Проблему в роботі ТЦК з військовозобов'язаними визнав омбудсман України Дмитро Лубінець. Він заявив, що громадян нерідко мобілізують з грубим порушенням законів та норм, а ВЛК проводять неякісно.

Водночас в ТЦК відреагували на слова Дмитра Лубінця та заявили, що примусова мобілізація є реаліями теперішнього часу, бо добровольців, які стали б на захист країни дуже мало, а військовозобов'язані чоловіки порушують правила обліку.