Україна
В помещении ТЦК и СП в Коломые прогремел мощный взрыв

Дата публикации 18 февраля 2026 12:30
В Коломые следователи работают после взрыва в здании ТЦК
Полиция. Фото иллюстративное: Getty Imeages

В среду, 18 февраля, в Коломые был слышен громкий взрыв в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас на месте проишествия работают правоохранительные органы. 

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление сержанта группы коммуникаций Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович журналистам "Суспільне".

Читайте также:

На Ивано-Франковщине прогремел взрыв в помещении ТЦК

Предварительно, по ее словам, обошлось без травмированных. Отмечается, что взрыв в Коломыйском районном ТЦК и СП правоохранители квалифицировали, как террористический акт. Известно, что следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Конфликты между ТЦК и гражданскими

В Украине часто случаются конфликты между работниками ТЦК и гражданскими лицами. Иногда такие ситуации перерастают в открытые вооруженные нападения. Недавно в Одессе мужчина атаковал работника ТЦК ножом.

Проблемы во взаимодействии ТЦК с военнообязанными публично признал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Он заявил, что мобилизацию нередко проводят с грубыми нарушениями законов и установленных норм, а прохождение ВВК, по его оценке, происходит некачественно.

В то же время в ТЦК отреагировали на слова омбудсмена и подчеркнули, что принудительная мобилизация является реалиями современности. Там объяснили это тем, что желающих добровольно встать на защиту страны мало, а военнообязанные мужчины нарушают правила воинского учета.

взрыв полиция Ивано-Франковская область ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
