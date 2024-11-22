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У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

22 листопада 2024 08:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Оскарження штрафу від ТЦК — у Харкові чоловік виграв суд проти військкомату
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік звернувся до суду з позовом про скасування штрафу від Територіального центру комплектування (ТЦК). Адміністративне стягнення було призначено за порушення правил військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на платформі Опендатабот.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у жовтні чоловіка зупинили представники ТЦК. Він надав для перевірки необхідні документи, зокрема паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про військовий облік та витяг, виданий Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП). Позивач також повідомив, що має трьох неповнолітніх дітей і готує документи для відстрочки від призову.

Після перевірки документів чоловіка доставили до міської поліклініки №18 для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Від проходження комісії він відмовився, про що було складено відповідний акт. Також військовозобов'язаному вручили повістку з вимогою прибути для уточнення персональних даних. Позивач прийшов у зазначений час в ТЦК, де йому в усній формі повідомили, що треба прибути наступного дня. Відповідної повістки вручено не було, лише реєстрація в електронній черзі 

Наступного дня чоловік знову з'явився у військомат, де його вдруге запросили пройти ВЛК, але він відмовився. На підставі цього було складено протокол про адміністративне правопорушення та накладено штраф.

У своїй позовній заяві чоловік зазначає, що під час складання протоколу та винесення постанови про штраф було порушено процедури, встановлені законом. Зокрема, у протоколі не вказано, які саме відомості були відсутні, а також допущено помилку у його прізвищі.

У ТЦК вважають дії правомірними. У відзиві на позов зазначено, що позивач не скористався наданими можливостями для уточнення своїх персональних даних, чим порушив правила військового обліку. Також підкреслюється, що всі процедурні вимоги були дотримані, а позивач особисто підписав документи, підтверджуючи ознайомлення зі своїми правами.

Рішення суду 

Суд, під час розгляду матеріалів справи, зауважив, що у протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено, які саме конкретно відомості про себе чоловік був зобов'язаний уточнити і не уточнив, як наслідок, у ТЦК не в повному обсязі виклали суть адміністративного правопорушення.

Суд вважає, що чоловіка незаконно, несправедливо та необґрунтовано притягнуто до адміністративної відповідальності, чим було порушено його права передбачені Конституцією України, а також положеннями чинного законодавства щодо порядку притягнення до адміністративної відповідальності.

Зокрема, військкоматом не доведено складу адміністративного правопорушення, а при складанні протоколу та постанови допущено значні порушення вимог закону, зокрема рішення ТЦК ґрунтується на загальних нормах права, без конкретики у посиланні на обставини справи, проігноровано наявні докази надані військовозобов'язаним, що підтверджують факт виконання ним норм чинного законодавства щодо постановки на військовий облік.

Суд вирішив позовну заяву про скасування штрафу від ТЦК задовольнити.

А у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування. Суд обрав йому покарання.

Нагадаємо, що у Полтавській області служитель церкви Євангельських християн-баптистів відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

суд Харків мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП судові рішення

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