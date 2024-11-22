Обжалование штрафа от ТЦК — в Харькове мужчина выиграл суд против военкомата

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове мужчина обратился в суд с иском об отмене штрафа от Территориального центра комплектования (ТЦК). Административное взыскание было назначено за нарушение правил военного учета.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на платформе Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в октябре мужчину остановили представители ТЦК. Он предоставил для проверки необходимые документы, в частности паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, справку о военном учете и выписке, выданный Центром предоставления административных услуг (ЦПАУ). Истец также сообщил, что имеет троих несовершеннолетних детей и готовит документы для отсрочки от призыва.

После проверки документов мужчину доставили в городскую поликлинику №18 для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). От прохождения комиссии он отказался, о чем был составлен соответствующий акт. Также военнообязанному вручили повестку с требованием прибыть для уточнения персональных данных. Истец пришел в указанное время в ТЦК, где ему в устной форме сообщили, что нужно прибыть на следующий день. Соответствующая повестка вручена не была, только регистрация в электронной очереди.

На следующий день мужчина снова явился в военкомат, где его вторично пригласили пройти ВВК, но он отказался. На основании этого был составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф.

В своем исковом заявлении мужчина отмечает, что при составлении протокола и вынесении постановления о штрафе были нарушены процедуры, установленные законом. В частности, в протоколе не указано, какие именно сведения отсутствовали, а также допущена ошибка в его фамилии.

В ТЦК считают действия правомерными. В отзыве на иск говорится, что истец не воспользовался предоставленными возможностями для уточнения своих персональных данных, чем нарушил правила военного учета. Также подчеркивается, что все процедурные требования были соблюдены, а истец лично подписал документы, подтверждая ознакомление со своими правами.

Решение суда

Суд, при рассмотрении материалов дела, отметил, что в протоколе об административном правонарушении не указано, какие именно сведения о себе мужчина был обязан уточнить и не уточнил, как следствие, в ТЦК не в полном объеме изложили суть административного правонарушения.

Суд считает, что мужчина незаконно, несправедливо и необоснованно привлечен к административной ответственности, чем были нарушены его права, предусмотренные Конституцией Украины, а также положениями действующего законодательства о порядке привлечения к административной ответственности.

В частности, военкоматом не доказан состав административного правонарушения, а при составлении протокола и постановления допущены значительные нарушения требований закона, в частности решение ТЦК основывается на общих нормах права, без конкретики в ссылке на обстоятельства дела, проигнорированы имеющиеся доказательства предоставленные военнообязанным, что подтверждают факт выполнения ним норм действующего законодательства о постановке на военный учет.

Суд решил исковое заявление об отмене штрафа от ТЦК удовлетворить.

А в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования. Суд избрал ему наказание.

Напомним, что в Полтавской области служитель церкви Евангельских христиан-баптистов отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.