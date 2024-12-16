У Чернівцях військовий допомагав уникати ТЦК — на нього наклали штраф

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У Чернівцях військовий роти охорони, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й вигадав схему з ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення покарати військовослужбовця штрафом.

Матеріали по цій справі зберігаються в Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що військовий брав у ТЦК пусті бланки для повісток та за гроші пропонував виписати їх задля того, аби "клієнту" впродовж місяця не могли вручити іншої повістки. Коли термін дії однієї такої "повістки" закінчувався, обвинувачений за гроші видавав іншу. Чоловік, якому фігурант запропонував таку схему, звернувся до правоохоронних органів, через що обвинуваченого вдалося затримати прямо під час отримання хабаря.

Андрій Г. став військовим роти охорони в перший день повномасштабного вторгнення. Під час роботи у ТЦК Андрій дізнався, що там не ведуть обліку повісток, які видають військовозобов'язаним. Крім того, військові ТЦК беруть бланки з печаткою та підписом військового комісара, а імена тих, кому вручають повістку, вписують вже на місці. Невикористані бланки повертають назад й надалі ними можна розпоряджатися як завгодно, адже у ТЦК цього не контролюють.

Суд дізнався, що у коридорі ТЦК та СП Андрій Г. зустрів чоловіка, який у 2016 році звільнився з ЗСУ через хворобу й мав статус обмежено придатного. Андрій Г. запропонував за хабар виписати новому знайомому повістку, що буде актуальною впродовж місяця. Таким чином, якщо чоловіка зупинять працівники ТЦК, то йому не зможуть виписати нову повістку.

Ексвійськовий звернувся до поліції. Під час передачі хабаря обвинувачуваного затримали правоохоронці. Гроші в нього вилучили. На суді Андрій Г. визнав свою провину та розкаявся.

Що вирішив суд

Суд визнав Андрія Г. винним у тому, що він отримав неправомірну вигоду. Обвинуваченого покарали штрафом у розмірі 8500 гривень.

Крім того, з військового стягнули 1434 гривень за залучення експерта в кримінальному провадженні.

Нагадаємо, представник ТЦК та СП Сергій Монукало заявив, що електронні та паперові повістки мають однакову юридичну силу. Також він пояснив, чи вважається чинною паперова повістка без підпису начальника ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що Сергій Монукало назвав безпідставними звинувачення щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.