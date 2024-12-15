Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Проігнорував три повістки від ТЦК — як суд покарав чоловіка arrow

Проігнорував три повістки від ТЦК — як суд покарав чоловіка

15 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині суд дав чоловіку три роки за ухилення від служби
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області 56-річний чоловік, отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Суд виніс йому вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок у даній справі зберігається у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, що у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. До кінця квітня від отримав три "бойових" повістки. При цьому військовозобов'язаний категорично відмовився від мобілізації. 

На суді чоловік не визнав себе винним. Він пояснив, що 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. Після проходження ВЛК він звернувся до медиків, які виявили у нього захворювання. Чоловік вирішив, що це дозволяє йому уникнути мобілізації. 

Суд зауважив, що чоловік під час огляду погодився із висновками ВЛК та не оскаржував ці рішення. 

"Позицію обвинуваченого з невизнання вини і обставин кримінального правопорушення, його показання щодо непридатності до військової служби за станом здоров`я, суд визнає недостовірними і розцінює як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності", — йдеться у матеріалах справи. 

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби. Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав працівників поліції на працівників ТЦК та СП.

А у Дніпропетровській області суд обрав покарання чоловікові, який двічі відмовився від мобілізації попри отриману повістку.

Харків ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

17:51 Хочуть гроші за зіпсутий товар — українцям пояснили, як бути

17:50 Чоловік фотографував блокпости ТЦК в Одесі — як покарали

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК