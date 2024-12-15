На Харківщині суд дав чоловіку три роки за ухилення від служби

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харківській області 56-річний чоловік, отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Суд виніс йому вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок у даній справі зберігається у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. До кінця квітня від отримав три "бойових" повістки. При цьому військовозобов'язаний категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік не визнав себе винним. Він пояснив, що 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. Після проходження ВЛК він звернувся до медиків, які виявили у нього захворювання. Чоловік вирішив, що це дозволяє йому уникнути мобілізації.

Суд зауважив, що чоловік під час огляду погодився із висновками ВЛК та не оскаржував ці рішення.

"Позицію обвинуваченого з невизнання вини і обставин кримінального правопорушення, його показання щодо непридатності до військової служби за станом здоров`я, суд визнає недостовірними і розцінює як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності", — йдеться у матеріалах справи.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби. Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав працівників поліції на працівників ТЦК та СП.

А у Дніпропетровській області суд обрав покарання чоловікові, який двічі відмовився від мобілізації попри отриману повістку.