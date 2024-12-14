На Прикарпатті засудили працівника ТЦК за хабарництво

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Калуський міськрайонний суд визнав винним колишнього старшого стрільця охорони районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у одержанні неправомірної вигоди. Чоловік взяв хабаря в розмірі 450 доларів від товариша за сприяння у видачі військово-облікового документа.

Про це йдеться у вироку суду опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами справи 12 грудня, в травні 2024 року обвинувачений отримав 2000 гривень, а в липні — 400 доларів за обіцянку вплинути на начальника районного ТЦК, щоб той видав військово-обліковий документ із електронним кодом для ідентифікації в системі "Оберіг".

На судовому засіданні 57-річний житель Калуша повністю визнав свою вину. Він пояснив, що отримував гроші виключно для себе. За його словами, чоловік, якому він допоміг оформити військово-обліковий документ і відстрочку, мав на це законне право, а його роль полягала лише в прискоренні процесу. Засуджений висловив каяття за свої дії і зазначив, що на даний час звільнений з військової служби.

Суддя, дослідивши всі матеріали справи, визнала підсудного винним і призначила штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Хмельницькій області судили чоловіка, який викликав працівників поліції на працівників ТЦК та СП.

А у Дніпропетровській області суд обрав покарання чоловікові, який двічі відмовився від мобілізації попри отриману повістку.