В Прикарпатье осудили работника ТЦК за взяточничество

Суд. Фото: Freepik

Калушский горрайонный суд признал виновным бывшего старшего стрелка охраны районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в получении неправомерной выгоды. Мужчина взял взятку в размере 450 долларов от товарища за содействие в выдаче военно-учетного документа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам дела 12 декабря, в мае 2024 года обвиняемый получил 2000 гривен, а в июле - 400 долларов за обещание повлиять на начальника районного ТЦК, чтобы тот выдал военно-учетный документ с электронным кодом для идентификации в системе "Оберіг".

На судебном заседании 57-летний житель Калуша полностью признал свою вину. Он объяснил, что получал деньги исключительно для себя. По его словам, мужчина, которому он помог оформить военно-учетный документ и отсрочку, обладал этим законным правом, а его роль заключалась лишь в ускорении процесса. Осужденный выразил раскаяние за свои действия и отметил, что в настоящее время уволен с военной службы.

Судья, исследовав все материалы дела, признала подсудимого виновным и назначила штраф в размере 85 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который вызвал сотрудников полиции на работников ТЦК и СП.

А в Днепропетровской области суд избрал наказание мужчине, который дважды отказался от мобилизации, несмотря на полученную повестку.