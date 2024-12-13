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Чоловік двічі відмовився від повістки в ТЦК — як його покарав суд

13 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Житель Дніпропетровщини отримав 3 роки за ухилення від мобілізації
Працівники ТЦК виписують повістку. Фото ілюстративне: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області чоловік двічі отримував повістки, але відмовився брати участь у мобілізації. За таку поведінку він опинився на лаві підсудних.

Про це йдеться у вироку Межівського районного суду Дніпропетровської області, який опублікували на Єдиному держреєстрі судових рішень.

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Як свідчать матеріали справи, чоловіку з Дніпропетровської області вручали повістки у червні та вересні 2024 року. Однак він категорично відмовився їх приймати та цим уникнув виконання свого військового обов’язку.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та заявив, що розкаюється. Проте суд зазначив, що таке каяття не можна вважати щирим.

У вироку йдеться: "Каяття передбачає щирий жаль за вчинений злочин і засудження своєї поведінки. Обвинувачений не продемонстрував справжнього жалю, не прагнув виправити ситуацію. Під час воєнного стану, коли важливість участі у складі Збройних Сил України особливо значуща, він відкрито відмовився виконувати обов'язок, передбачений статтею 65 Конституції України".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації") і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суді обрали покарання для мешканця Тернопільщини, який уник мобілізації через страх йти на війну. Також на Львівщині суддя покарав чоловіка, який пройшов ВЛК, але відмовився служити у лавах Збройних сил України. 

суд Дніпропетровська область мобілізація повістки ТЦК та СП ухилянти

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