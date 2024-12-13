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Мужчина дважды отказался от повестки в ТЦК — как его наказал суд

13 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Житель Днепропетровщины получил 3 года за уклонение от мобилизации
Работники ТЦК выписывают повестку. Фото иллюстративное: скриншот
Виктория Козырь - редактор

В Днепропетровской области мужчина дважды получал повестки, но отказался участвовать в мобилизации. За такое поведение он оказался на скамье подсудимых.

Об этом говорится в приговоре Межевского районного суда Днепропетровской области, опубликованном на Едином госреестре судебных решений.

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Как свидетельствуют материалы дела, мужчине из Днепропетровской области вручали повестки в июне и сентябре 2024 года. Однако он отказался их принимать и этим избежал исполнения своей воинской обязанности.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается. Однако суд отметил, что такое раскаяние нельзя считать искренним.

В приговоре говорится: "Раскаяние предполагает искреннее сожаление за совершенное преступление и осуждение своего поведения. Обвиняемый не продемонстрировал настоящего сожаления, не стремился исправить ситуацию. Во время военного положения, когда важность участия в составе Вооруженных Сил Украины особенно значима, он открыто отказался выполнять обязанность, предусмотренную статьей 65 Конституции Украины".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации") и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в суде избрали наказание для жителя Тернопольщины, который избежал мобилизации из-за страха идти на войну. Также на Львовщине судья наказал прошедшего ВВК мужчину, но отказался служить в рядах Вооруженных сил Украины.

суд Днепропетровская область мобилизация повестки ТЦК и СП уклонисты

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