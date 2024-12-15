В Харьковской области суд дал мужчине три года за уклонение от службы

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харьковской области 56-летний мужчина получил три повестки, но отказался от мобилизации. Суд вынес ему приговор в виде трех лет лишения свободы.

Приговор по данному делу сохраняется в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в марте 2024 мужчину признали годным к мобилизации. К концу апреля он получил три "боевых" повестки. При этом военнообязанный отказался от мобилизации.

На суде мужчина не признал себя виновным. Он объяснил, что в 1990-1992 годах проходил срочную военную службу. После прохождения ВВК он обратился к медикам, которые обнаружили у него заболевание. Муж решил, что это позволяет ему избежать мобилизации.

Суд отметил, что мужчина во время осмотра согласился с выводами ВВК и не оспаривал эти решения.

"Позицию обвиняемого по непризнанию вины и обстоятельств уголовного правонарушения, его показания о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, суд признает недостоверными и расценивает как избранный способ защиты во избежание уголовной ответственности", — говорится в материалах дела.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы. Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который вызвал сотрудников полиции на работников ТЦК и СП.

А в Днепропетровской области суд избрал наказание мужчине, который дважды отказался от мобилизации, несмотря на полученную повестку.