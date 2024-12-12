Повістка без підпису начальника ТЦК - чи чинна вона

ТЦК вручають повістку. Фото ілюстративне: Укрінформ

Повістка може бути паперовою або з електронним підписом (КЕП). Незалежно від формату, усі повістки мають однакову юридичну силу. При цьому підпис начальника ТЦК не обов’язковий у паперовому варіанті, якщо використано КЕП.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Сергій Монукало в інтерв'ю Суспільному.

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Способи вручення повісток

1. На підприємстві:

Повістка надходить керівнику підприємства, який зобов'язаний передати її працівнику під підпис.

2. Особисте вручення:

Під час патрулювання або у місцях масового скупчення людей працівники ТЦК перевіряють документи і можуть видати повістку на місці.

3. Через пошту:

Повістка надсилається рекомендованим листом через Укрпошту. Людина повинна отримати лист особисто або через законного представника.

Терміни виконання зобов’язань

Після вручення повістки громадянин має три дні, щоб з'явитися до ТЦК за вказаною адресою. Якщо протягом цього часу людина не з’явилася, на четвертий день її можуть оголосити в розшук.

Особливі обставини

Якщо людина не може з’явитися через поважні причини (наприклад, госпіталізація), це повинно бути підтверджено документально. У таких випадках розшук не оголошується, а виконання зобов’язань відкладається.

У випадку поштового сповіщення, якщо лист не отримано протягом тижня, працівники ТЦК мають право подати матеріали на розшук.

Нагадаємо, представник ТЦК та СП заявив, що військовослужбовцям, які після СЗЧ не повернуться на службу, загрожує кримінальна відповідальність. Уникнути покарання їм не вдаться навіть у разі завершення війни.

Раніше Сергій Монукало заявив про безпідставність звинувачень щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.