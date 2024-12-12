Повестка без подписи начальника ТЦК - действует ли она

Повестка без подписи начальника ТЦК – когда она действует
Повестка может быть бумажной или с электронной подписью (КЭП). Независимо от формата все повестки имеют одинаковую юридическую силу. При этом подпись начальника ТЦК не обязательна в бумажном варианте, если использован КЭП.
Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Сергей Монукало в интервью Суспільному.
Способы вручения повесток
1. На предприятии:
Повестка поступает руководителю предприятия, обязанному передать его работнику под подпись.
2. Личное вручение:
При патрулировании или в местах массового скопления людей работники ТЦК проверяют документы и могут выдать повестку на месте.
3. Через почту:
Повестка направляется заказным письмом через "Укрпочту". Человек должен получить письмо лично или через законного представителя.
Сроки исполнения обязательств
После вручения повестки у гражданина есть три дня, чтобы явиться в ТЦК по указанному адресу. Если в течение этого времени человек не явился, на четвертый день его могут объявить в розыск.
Особые обстоятельства
Если человек не может появиться по уважительным причинам (например, госпитализация), это должно быть подтверждено документально. В таких случаях розыск не объявляется, а исполнение обязательств откладывается.
В случае почтового извещения, если письмо не получено в течение недели, работники ТЦК имеют право подать материалы на розыск.
Напомним, представитель ТЦК и СП заявил, что военнослужащим, которые после СЗЧ не вернутся на службу, грозит уголовное соответствие. Избежать наказания им не удастся даже в случае войны.
Ранее Сергей Монукало заявил о безосновательности обвинений в том, что причиной СЗЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования проходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.
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