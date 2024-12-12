Повестка без подписи начальника ТЦК - действует ли она

ТЦК вручают повестку.

Повестка может быть бумажной или с электронной подписью (КЭП). Независимо от формата все повестки имеют одинаковую юридическую силу. При этом подпись начальника ТЦК не обязательна в бумажном варианте, если использован КЭП.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Сергей Монукало в интервью Суспільному.

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Способы вручения повесток

1. На предприятии:

Повестка поступает руководителю предприятия, обязанному передать его работнику под подпись.

2. Личное вручение:

При патрулировании или в местах массового скопления людей работники ТЦК проверяют документы и могут выдать повестку на месте.

3. Через почту:

Повестка направляется заказным письмом через "Укрпочту". Человек должен получить письмо лично или через законного представителя.

Сроки исполнения обязательств

После вручения повестки у гражданина есть три дня, чтобы явиться в ТЦК по указанному адресу. Если в течение этого времени человек не явился, на четвертый день его могут объявить в розыск.

Особые обстоятельства

Если человек не может появиться по уважительным причинам (например, госпитализация), это должно быть подтверждено документально. В таких случаях розыск не объявляется, а исполнение обязательств откладывается.

В случае почтового извещения, если письмо не получено в течение недели, работники ТЦК имеют право подать материалы на розыск.

Напомним, представитель ТЦК и СП заявил, что военнослужащим, которые после СЗЧ не вернутся на службу, грозит уголовное соответствие. Избежать наказания им не удастся даже в случае войны.

Ранее Сергей Монукало заявил о безосновательности обвинений в том, что причиной СЗЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования проходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.