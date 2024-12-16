В Черновцах военный помогал избегать ТЦК — на него наложили штраф

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Черновцах военный роты охраны, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и придумал схему уклонения от мобилизации. Суд принял решение наказать военнослужащего штрафом.

Материалы по этому делу хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что военный брал у ТЦК пустые бланки для повесток и за деньги предлагал выписать их для того, чтобы "клиенту" в течение месяца не могли вручить другую повестку. Когда срок действия одной такой "повести" истек, обвиняемый за деньги выдавал другую. Мужчина, которому фигурант предложил такую схему, обратился в правоохранительные органы, из-за чего обвиняемого удалось задержать прямо во время получения взятки.

Андрей Г. стал военным роты охраны в первый день полномасштабного вторжения. Во время работы в ТЦК Андрей узнал, что там не ведут учет повесток, которые выдают военнообязанным. Кроме того, военные ТЦК берут бланки с печатью и подписью военного комиссара, а имена вручающих повестку вписывают уже на месте. Неиспользованные бланки возвращают назад и в дальнейшем ими можно распоряжаться сколь угодно, ведь в ТЦК этого не контролируют.

Суд узнал, что в коридоре ТЦК и СП Андрей Г. встретил мужчину, который в 2016 году уволился из ВСУ по болезни и имел статус ограниченно подходящего. Андрей Г. предложил за взятку выписать новому знакомому повестку, которая будет актуальна в течение месяца. Таким образом, если мужчину остановят работники ТЦК, ему не смогут выписать новую повестку.

Экс-военный обратился в полицию. Во время передачи взятки обвиняемого задержали правоохранители. Деньги у него изъяли. На суде Андрей Г. признал свою вину и раскаялся.

Что решил суд

Суд признал Андрея Г. виновным в том, что он получил неправомерную выгоду. Обвиняемый был наказан штрафом в размере 8500 гривен.

Кроме того, с военного взыскали 1434 гривен за привлечение эксперта в уголовном производстве.

Напомним, представитель ТЦК и СП Сергей Монукало заявил, что электронные и бумажные повестки обладают одинаковой юридической силой. Также он объяснил, считается ли действующей бумажная повестка без подписи начальника ТЦК.

Ранее мы сообщали, что Сергей Монукало назвал безосновательными обвинения в том, что причиной СЗЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования происходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.