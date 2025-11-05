Майже 5 тисяч скарг на ТЦК у 2025 році — дані омбудсмана Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

В Україні продовжують фіксувати та реєструвати випадки неправомірних дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Протягом січня–жовтня 2025 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця надійшло приблизно 5 тисяч звернень від громадян щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП.

Про це йдеться у відповіді Офісу омбудсмана на запит видання "Українська правда".

Реклама

Читайте також:

Яка статистика скарг на ТЦК у 2025 році

За даними Офісу, лише за період із 1 січня по 29 жовтня 2025 року українці масово скаржилися на неправомірні дії працівників ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів.

Для порівняння, у 2024 році надійшло понад 3,4 тисячі подібних скарг, тоді як у 2023-му — трохи більше 500 звернень, а в 2022 році — лише 18.

Статистика. Фото: Українська правда

Таким чином, кількість звернень щодо порушень під час мобілізації зросла у десятки разів за останні два роки.

Читайте, що робити, якщо ТЦК порушає ваші права та чинить протизаконні дії. Адвокат пояснив, як та куди краще звертатися у такому випадку.

Також нардепка назвала спосіб, як повернути довіру українців до працівників ТЦК.