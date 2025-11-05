Почти 5 тысяч жалоб на ТЦК в 2025 году — данные омбудсмена Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

В Украине продолжают фиксировать и регистрировать случаи неправомерных действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В течение января-октября 2025 года Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу поступило примерно 5 тысяч обращений от граждан о нарушении их прав сотрудниками ТЦК и СП.

Об этом говорится в ответе Офиса омбудсмена на запрос издания "Українська правда".

Какая статистика жалоб на ТЦК в 2025 году

По данным Офиса, только за период с 1 января по 29 октября 2025 года украинцы массово жаловались на неправомерные действия работников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

Для сравнения, в 2024 году поступило более 3,4 тысячи подобных жалоб, тогда как в 2023-м — чуть более 500 обращений, а в 2022 году — всего 18.

Статистика. Фото: Украинская правда

Таким образом, количество обращений о нарушениях во время мобилизации выросло в десятки раз за последние два года.

