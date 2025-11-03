Видео
Україна
Адвокат объяснил, как обжаловать противоправные действия ТЦК

Дата публикации 3 ноября 2025 15:36
обновлено: 15:55
Адвокат Кичко объяснил, как обжаловать противоправные действия ТЦК
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Адвокат Роман Кичко объяснил, как обжаловать противоправные действия представителей территориальных центров комплектования. По его словам, горячая линия обычно не работает, поэтому стоит подавать жалобы официально.

Об этом Роман Кичко рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Противоправные действия представителей ТЦК

По словам адвоката, если есть достаточно времени, то можно обратиться с жалобой в различные инстанции.

"Например, если это какие-то должностные или служебные лица территориального центра местного, районного, вы можете обжаловать, например, на городской или на областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки за иерархию", — говорит Кичко.

В то же время самым эффективным остается обращение в суд или к адвокату, поскольку горячая линия территориальных центров фактически не работает, о чем часто говорят клиенты. Речь идет как об уровне командования Сухопутных войск, так и областных ТЦК.

"Если же, действительно, какие-то очевидно незаконные действия происходят здесь и сейчас, то как минимум обращаться в Национальную полицию, и, возможно, все же ситуация с горячими линиями улучшится, а по крайней мере сейчас обращение на эти горячие линии не дает результата, опять же, здесь и сейчас", — добавил адвокат.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, будут ли украинцам за рубежом выдавать повестки.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сообщил о проблемах с мобилизацией и предложил, как их решить.

суд мобилизация жалобы ТЦК и СП адвокат
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
