Адвокат Кичко пояснив, як оскаржити протиправні дії ТЦК

Адвокат Роман Кичко пояснив, як оскаржити протиправні дії представників територіальних центрів комплектування. За його словами, гаряча лінія зазвичай не працює, то варто подавати скарги офіційно.

Про це Роман Кичко розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 3 листопада.

Протиправні дії представників ТЦК

За словами адвоката, якщо є достатньо часу, то можна звернутися зі скаргою до різних інстанцій.

"Наприклад, якщо це якісь посадові чи службові особи територіального центру місцевого, районного, ви можете оскаржити, наприклад, на міський або на обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за ієрархію", — каже Кичко.

Водночас найефективнішим залишається звернення до суду або адвоката, оскільки гаряча лінія територіальних центрів фактично не працює, про що часто кажуть клієнти. Йдеться про рівень командування Сухопутних військ, так і обласних ТЦК.

"Якщо ж, дійсно, якісь очевидно незаконні дії відбуваються тут і зараз, то як мінімум звертатись до Національної поліції, і, можливо, все ж таки ситуація із гарячими лініями покращиться, а принаймні зараз звернення на ці гарячі лінії не дає результату, знову ж таки, тут і зараз", — додав адвокат.

