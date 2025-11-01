Мобілізація в Україні — як впливають проблеми у ТЦК

Проблеми в ТЦК — Кухарчук відповів, як це впливає на мобілізацію
Заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук назвав проблеми з мобілізацією в Україні та запропонував низку кроків для їх вирішення. Варто змінити процедуру та забезпечити прозорий процес.
Про це Дмитро Кухарчук заявив в Telegram 1 листопада.
Які проблеми в ТЦК впливають на мобілізацію
Кухарчук розповів, що військові у територіальних центрах комплектування отримують 20-30 тисяч гривень зарплати. Частка тих, хто здійснює мобілізаційні заходи зі статусом учасника бойових дій — понад 80%.
Також він назвав кількість кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією:
- 2023 рік — 198;
- 2024 рік — 286;
- 2025 рік — 147.
Заступник командира Третього армійського корпусу сказав, що кількість корупційних справ доволі низька та навів приклад ситуації у Міністерстві внутрішніх справ:
- 2023 рік — 1450 справ;
- 2024 рік — 1870 справ;
- 2025 рік — 1120 справ.
В прокуратурі:
- 2023 рік — 320;
- 2024 рік — 410;
- 2025 рік — 230.
В судах:
- 2023 рік — 230;
- 2024 рік — 310;
- 2025 рік — 180.
"Врахуйте, що і МВС, і прокуратура і суди — це структури, які створюють схеми роками і там за руку упіймати набагато важче. Найбільша географія скандалів за 2024-2025 роки :Одеська, Львівська, Київська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області", — йдеться у повідомленні.
За словами Кухарчука, найбільша частка серед мобілізованих — робочий клас, люди з сіл, заводів та будівництва (50%), на другому місці нижчий середній клас, тобто, працівники офісів, зі сфери обслуговування та водії (35%), далі — середній клас — бізнес, ІТ, фахівців (10%) і найменше мобілізують багатих людей.
Військовий наголосив, що головна проблема — не національна мобілізація, а мобілізація периферії.
На думку заступник командира Третього армійського корпусу причин цього є декілька:
- низька заробітна плата (Кухарчук вважає, що вона не спонукає займатись мобілізацією серед тих, хто має вплив на інформаційні джерела, правоохоронні органи, а також місцеву і центральну владу);
- відсутність відповідної реакції на публічні образи і фізичний вплив (ТЦК — це орган влади. У випадку ситуацій, які дискредитують ТЦК, не повʼязаних з провиною представників ТЦК, влада зобов'язана діяти жорстко, але не робить цього).
"Здоровий глузд каже, що після подій в Одесі, ті, хто здійснили напад, вже через годину мали б публічно благати про помилування, а через добу проходити БЗВП з приміткою *виключно для найнебезпечніших задач*, але цього немає. Тобто з одного боку ТЦК отримують задачі з виконання мобілізаційних квот, з іншого — не отримують відповідних соціальних гарантій і гарантій безпеки", — наголосив Дмитро Кухарчук.
Співвідношення мобілізації в Україні та Росії
Заступник командира зазначив, що кожного місяця в Росії мобілізують до 50 тисяч людей, а в Україні — 30 тисяч.
"Якість підготовки у нас в більшості навчальних центрах, хоч і жахлива, але в рази краще. Співвідношення втрат в середньому по лінії боєзіткнення: на напрямках активної стадії наступу противника — 1 до 12 або 1 до18. На напрямках, де противник не здійснює активних штурмових дій — 1 до 4 або 1 до 6", — пояснив Кухарчук.
Також він розповів про співвідношення населення (чоловіків від 18 до 60). Так, в Росії 32 млн осіб, а в Україні — 8 млн осіб.
"Як бачите, при такому співвідношенню втрат і кількості населення ми зможемо воювати. Зауважу на тому, що динаміка співвідношення втрат росте не на користь ворога. Це повʼязано з тим, що ЗСУ правильно розставляє акценти і робить ставку на технологічність. Єдині ризики, які ми маємо — підрив тилу. Поки що це поодинокі випадки, але їх частота негативно впливає на фронт", — сказав військовий.
Водночас Дмитро Кухарчук назвав пропозиції, аби покращити ситуацію, серед них:
- запровадити прозору процедуру мобілізації, яка дасть гарантії бідним, що багатих це теж стосується. Це знизить градус напруги у суспільстві;
- на період війни введення екстраординарної відповідальності за корупцію. Для всіх. (Хотілось би смертної кари, але тоді буде важко з партнерами);
- запровадити програму збереження спеціалістів з подальшим акцентом на технологічний сектор;
- збільшити грошове забезпечення для ТЦК і навчальних центрів, а також забезпечити соціальні гарантії і гарантії безпеки для перших;
- інформаційна робота. На найвищому рівні пояснити українцям за яку Україну вони мають воювати;
- змінити акценти у культурі, освіті і інформаційному просторі. Все для перемоги.
Нагадаємо, 30 жовтня в Одесі натовп атакував працівників ТЦК. Внаслідок конфлікту пошкоджено службовий автомобіль військкомату, є травмовані.
А 28 жовтня поліцейський напав на співробітників ТЦК в Одесі. Правоохоронець у стані сп’яніння погрожував військовослужбовцям зброєю.
