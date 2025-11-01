Мобилизация в Украине — как влияют проблемы в ТЦК

Дмитрий Кухарчук. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук назвал проблемы с мобилизацией в Украине и предложил ряд шагов для их решения. Стоит изменить процедуру и обеспечить прозрачный процесс.

Об этом Дмитрий Кухарчук заявил в Telegram 1 ноября.

Какие проблемы в ТЦК влияют на мобилизацию

Кухарчук рассказал, что военные в территориальных центрах комплектования получают 20-30 тысяч гривен зарплаты. Доля тех, кто осуществляет мобилизационные мероприятия со статусом участника боевых действий — более 80%.

Также он назвал количество уголовных производств, связанных с коррупцией:

2023 год — 198;

2024 год — 286;

2025 год — 147.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса сказал, что количество коррупционных дел довольно низкое и привел пример ситуации в Министерстве внутренних дел:

2023 год — 1450 дел;

2024 год — 1870 дел;

2025 год — 1120 дел.

В прокуратуре:

2023 год — 320;

2024 год — 410;

2025 год — 230.

В судах:

2023 год — 230;

2024 год — 310;

2025 год — 180.

"Учтите, что и МВД, и прокуратура и суды — это структуры, которые создают схемы годами и там за руку поймать гораздо труднее. Наибольшая география скандалов за 2024-2025 годы: Одесская, Львовская, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области", — говорится в сообщении.

По словам Кухарчука, наибольшая доля среди мобилизованных — рабочий класс, люди из сел, заводов и строительства (50%), на втором месте низший средний класс, то есть, работники офисов, из сферы обслуживания и водители (35%), далее — средний класс — бизнес, ИТ, специалистов (10%) и меньше всего мобилизуют богатых людей.

Военный отметил, что главная проблема — не национальная мобилизация, а мобилизация периферии.

По мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса причин этого есть несколько:

низкая заработная плата (Кухарчук считает, что она не побуждает заниматься мобилизацией среди тех, кто имеет влияние на информационные источники, правоохранительные органы, а также местную и центральную власть);

отсутствие ответной реакции на публичные оскорбления и физическое воздействие (ТЦК — это орган власти. В случае ситуаций, которые дискредитируют ТЦК, не связанных с виной представителей ТЦК, власть обязана действовать жестко, но не делает этого).

"Здравый смысл говорит, что после событий в Одессе, те, кто совершили нападение, уже через час должны были бы публично умолять о помиловании, а через сутки проходить БОВП с пометкой *исключительно для опасных задач*, но этого нет. То есть с одной стороны ТЦК получают задачи по выполнению мобилизационных квот, с другой - не получают соответствующих социальных гарантий и гарантий безопасности", — отметил Дмитрий Кухарчук.

Соотношение мобилизации в Украине и России

Заместитель командира отметил, что каждый месяц в России мобилизуют до 50 тысяч человек, а в Украине — 30 тысяч.

"Качество подготовки у нас в большинстве учебных центрах, хоть и ужасное, но в разы лучше. Соотношение потерь в среднем по линии боестолкновения: на направлениях активной стадии наступления противника — 1 к 12 или 1 к 18. На направлениях, где противник не осуществляет активных штурмовых действий — 1 к 4 или 1 к 6", — пояснил Кухарчук.

Также он рассказал о соотношении населения (мужчин от 18 до 60). Так, в России 32 млн человек, а в Украине — 8 млн человек.

"Как видите, при таком соотношению потерь и количества населения мы сможем воевать. Замечу, что динамика соотношения потерь растет не в пользу врага. Это связано с тем, что ВСУ правильно расставляет акценты и делает ставку на технологичность. Единственные риски, которые мы имеем - подрыв тыла. Пока это единичные случаи, но их частота негативно влияет на фронт", — сказал военный.

В то же время Дмитрий Кухарчук назвал предложения, чтобы улучшить ситуацию, среди них:

ввести прозрачную процедуру мобилизации, которая даст гарантии бедным, что богатых это тоже касается. Это снизит градус напряжения в обществе; на период войны введение экстраординарной ответственности за коррупцию. Для всех (хотелось бы смертной казни, но тогда будет трудно с партнерами); ввести программу сохранения специалистов с последующим акцентом на технологический сектор; увеличить денежное обеспечение для ТЦК и учебных центров, а также обеспечить социальные гарантии и гарантии безопасности для первых; информационная работа. На самом высоком уровне объяснить украинцам за какую Украину они должны воевать; изменить акценты в культуре, образовании и информационном пространстве. Все для победы.

Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

Напомним, 30 октября в Одессе толпа атаковала работников ТЦК. В результате конфликта поврежден служебный автомобиль военкомата, есть травмированные.

А 28 октября полицейский напал на сотрудников ТЦК в Одессе. Правоохранитель в состоянии опьянения угрожал военнослужащим оружием.