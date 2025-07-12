У Сухопутних військах ЗС відреагували на смерть мобілізованого угорця — як коментують

Йожеф Шебештень. Фото: Joszef Sebestyén/Facebook

В угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що громадянин їхньої країни, 45-річний Йожеф Шебештень, помер після того, як його побили у ТЦК у Закарпатській області. Насправді ж загиблий не мав громадянства Угорщини.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗС України.

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Інформацію про смерть Йожефа Шебештеня поширили 10 липня. Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що чоловіка побили до смерті через небажання йти на війну: ударили залізним прутом, після чого затримали й посадили до фургона. За словами посадовця, членам родини затриманого сказали, що все гаразд, але згодом від травм він помер.

Також відреагував на інцидент прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Мої щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусового призову в Україні. Ми поруч із вами в ці важкі години", — написав він.

Видання Mandiner повідомляє про дві версії загибелі Йожефа Шебештеня. Згідно з першою, чоловіка спочатку відвезли до Ужгорода, потім до Мукачева й мобілізували до лав 128-ї бригади. Там угорець нібито зазнав побоїв, після чого перебував у психіатричній лікарні в Береговому та 6 липня помер. Інше припущення: чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні, оскільки він сам висловив таке бажання, посилаючись на власну психічну недієздатність. Згідно з цією версію, Йожеф помер від тромбу, який утворився через внутрішній крововилив унаслідок побиття.

За даними видання Hungary Today, через смерть Йозефа Шебештеня викликали українського посла Федора Шандора. Також цю інформацію підтвердив Левенте Мадяр.

У Сухопутних військах ЗС України, коментуючи інцидент, зазначили, що Йозеф Штебештень був громадянином України. До лав ЗСУ чоловіка мобілізували 14 червня після того, як медична комісія визнала його придатним до військової служби. Від 15 червня мобілізований проходив підготовку в одній з військових частин, а 18 червня самовільно покинув місце служби.

24 червня Йожеф Штебештень звернувся до приймального відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської центральної районної лікарні. Там йому діагностували гостру реакцію на стрес. Після цього чоловіка госпіталізували на стаціонарне лікування до психіатричної лікарні в Береговому. Згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень у нього не виявили. Серце Йожефа Шебештеня зупинилося 6 липня. Судово-медична експертиза встановила, що він помер унаслідок трамбоемболії легеневої артерії.

"Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік судився із ТЦК та СП. Фігурант ще у травні минулого року надіслав заяву на оформлення відстрочки, але її залишили без розгляду.

Також ми повідомляли, що в Харкові судили чоловіка, який обіцяв підкупити посадовців ТЦК та СП, аби ті надали відстрочку військовозобов'язаному. Його оштрафували.