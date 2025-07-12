В Сухопутных войсках ВС отреагировали на смерть мобилизованного венгра — как комментируют

Йожеф Шебештень. Фото: Joszef Sebestyén/Facebook

В венгерских СМИ появилась информация о том, что гражданин их страны, 45-летний Йожеф Шебештень, умер после того, как его избили в ТЦК в Закарпатской области. На самом же деле погибший не имел гражданства Венгрии.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

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Информацию о смерти Йожефа Шебештеня распространили 10 июля. Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что мужчину избили до смерти из-за нежелания идти на войну: ударили железным прутом, после чего задержали и посадили в фургон. По словам чиновника, членам семьи задержанного сказали, что все в порядке, но впоследствии от травм он умер.

Также отреагировал на инцидент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мои искренние соболезнования семье венгра, который погиб в результате принудительного призыва в Украине. Мы рядом с вами в эти тяжелые часы", — написал он.

Издание Mandiner сообщает о двух версиях гибели Йожефа Шебештеня. Согласно первой, мужчину сначала отвезли в Ужгород, затем в Мукачево и мобилизовали в ряды 128-й бригады. Там венгр якобы подвергся побоям, после чего находился в психиатрической больнице в Берегово и 6 июля умер. Другое предположение: мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу, поскольку он сам выразил такое желание, ссылаясь на собственную психическую недееспособность. Согласно этой версии, Йожеф умер от тромба, который образовался из-за внутреннего кровоизлияния в результате избиения.

По данным издания Hungary Today, из-за смерти Йозефа Шебештеня вызвали украинского посла Федора Шандора. Также эту информацию подтвердил Левенте Мадьяр.

В Сухопутных войсках ВС Украины, комментируя инцидент, отметили, что Йозеф Штебештень был гражданином Украины. В ряды ВСУ мужчину госпитализировали 14 июня после того, как медицинская комиссия признала его годным к военной службе. С 15 июня мобилизованный проходил подготовку в одной из воинских частей, а 18 июня самовольно покинул место службы.

24 июня Йожеф Штебештень обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Там ему диагностировали острую реакцию на стресс. После этого мужчину госпитализировали на стационарное лечение в психиатрическую больницу в Берегово. Согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений у него не обнаружили. Сердце Йожефа Шебештеня остановилось 6 июля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он умер в результате трамбоэмболии легочной артерии.

"Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других чиновников ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине мужчина судился с ТЦК и СП. Фигурант еще в мае прошлого года направил заявление на оформление отсрочки, но его оставили без рассмотрения.

Также мы сообщали, что в Харькове судили мужчину, который обещал подкупить чиновников ТЦК и СП, чтобы те предоставили отсрочку военнообязанному. Его оштрафовали.