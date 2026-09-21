Загубилися висновки ВЛК: що робити, якщо ТЦК видає нову повістку

Облік військовослужбовців. Фото: кадр з відео Суспільне

Інколи через втрату медичних документів у військкоматах українців змушують повторно проходити ВЛК і через це надсилають знову повістку. Запис про непридатність у застосунку "Резерв+" не рятує від нових повісток, якщо ТЦК загубив паперове підтвердження регіональної медкомісії, але й такі дії не є нормою для установи.

Як діяти, якщо ВЛК вже було, але ТЦК наполягає з'явитися знову пояснив адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Документи зависли на етапі затвердження у ВЛК

Чоловік звернувся по допомогу до юристів і розповів, що в 2024 році пройшов військово-лікарську комісію, яка постановила визнати його непридатним та виключити з обліку.

Через два роки з'ясувалося, що документи застрягли на етапі затвердження у регіональній ВЛК. Тепер місцевий ТЦК просто видав йому повістку на проходження нового медогляду. Ситуація виглядає абсурдною через дані у застосунку "Резерв+". Там чітко відображається номер протоколу та сама постанова про виключення з обліку. Натомість загальний статус Олександра залишається незмінним і значиться як "військовозобов'язаний". У військкоматі ж пояснюють це тим, що матеріали справи до них так і не повернулися.

Юридичні нюанси та законність нових повісток

Адвокат Юрій Айвазян роз'яснює, що за правилами 2008 року, затвердженими наказом Міноборони № 402, рішення районних комісій про непридатність підлягали обов'язковому погодженню штатною регіональною ВЛК.

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За словами правозахисника, наразі існує три варіанти розвитку подій:

висновок затвердили, але військкомат забув оновити дані;

комісія повернула справу на доопрацювання;

папери взагалі загубилися дорогою.

Оскільки термін дії висновку місцевої ВЛК під час мобілізації становить один рік, ТЦК використовує це як формальний привід для видачі нової повістки. Однак Міністерство оборони України чітко наголошує, що у разі підтвердженої непридатності повторні огляди не проводяться.

Як листуватися з ТЦК та надати докази

Навіть якщо повістки прийшли через таку помилку, юрист категорично забороняє ігнорувати їх, адже це прямий шлях до статусу розшукуваного.

Необхідно завантажити з "Резерв+" PDF-документ військового квитка, розширені дані з реєстру "Оберіг", зробити скриншоти з номерами протоколів і скористатися функцією "Виправити дані онлайн".

Далі до місцевого військкомату слід направити рекомендований лист або подати заяву через канцелярію з вимогою надати копії постанов, підтвердження відправки документів до регіональної комісії та письмове обґрунтування нової повістки.

Разом з тим аналогічний запит варто надіслати безпосередньо до регіональної ВЛК, аби з'ясувати реєстраційні номери, дати та долю медичної справи. За законом чиновники мають надати відповідь протягом періоду від 15 днів до одного місяця.

Коли пора йти до суду та які зазвичай бувають вердикти

Якщо скарги та оновлення даних через листування не допомогли, то крапку має поставити адміністративний суд.

Але судді не будуть займатися виправленням висновків медичної комісії, а примусять державних органів виконати свою роботу. Українські суди вже мають відповідну практику.

До прикладу Юрій Айвазян згадав, що у липні 2026 року Полтавський окружний адміністративний суд у справі № 440/2794/26 постановив, що втрата електронного свідоцтва про хворобу не дає права вимагати нових обстежень. Медичний заклад хотів відправити пацієнта на свіжу комісію, бо 12 РВЛК стверджувала, що нічого не отримувала ще з 2024 року. Але суд змусив медиків просто надіслати старі документи повторно.

Новини.LIVE інформували, що для українців, які досягли граничного віку служби, процедура списання з обліку тепер проходить без участі людини. Відтак військовозобов'язаним у 60 років та офіцерам вищого рангу у 65 більше не треба з'являтися до військкомату.

Помітно полегшили й оформлення відстрочки від мобілізації. Щоб заявити про свої права, тепер достатньо відвідати найближчий ЦНАП або скористатися смартфоном. Наразі у "Резерв+" подання онлайн-заявки працює вже для 12 різних категорій громадян. Головне, що особа повинна офіційно стояти на військовому обліку та надати повний перелік документів, адже без підтверджених підстав автоматично такий статус не надають.