Потерялись заключения ВВК: что делать, если ТЦК выдает новую повестку

Учет военнослужащих. Фото: кадр из видео «Суспильне»

Иногда из-за утери медицинских документов в военкоматах украинцев заставляют повторно проходить ВВК, из-за чего им вновь присылают повестку. Запись о негодности в приложении «Резерв+» не спасает от новых повесток, если ТЦК потерял бумажное подтверждение региональной медкомиссии, но и такие действия не являются нормой для учреждения.

Как действовать, если ВВК уже прошла, но ТЦК настаивает на повторной явке, объяснил адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Документы застряли на этапе утверждения во ВВК

Мужчина обратился за помощью к юристам и рассказал, что в 2024 году прошел военно-медицинскую комиссию, которая постановила признать его негодным и исключить из учета.

Спустя два года выяснилось, что документы застряли на этапе утверждения в региональной ВЛК. Теперь местный ТЦК просто выдал ему повестку на прохождение нового медосмотра. Ситуация выглядит абсурдной из-за данных в приложении "Резерв+". Там четко указан номер протокола и само постановление об исключении из учета. При этом общий статус Александра остаётся неизменным и значится как «военнообязанный». В военкомате же объясняют это тем, что материалы дела к ним так и не вернулись.

Юридические нюансы и законность новых повесток

Адвокат Юрий Айвазян поясняет, что согласно правилам 2008 года, утвержденным приказом Минобороны № 402, решения районных комиссий о негодности подлежали обязательному согласованию штатной региональной ВВК.

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По словам правозащитника, в настоящее время существует три варианта развития событий:

заключение утвердили, но военкомат забыл обновить данные;

комиссия вернула дело на доработку;

документы вообще потерялись по дороге.

Поскольку срок действия заключения местной ВВК во время мобилизации составляет один год, ТЦК использует это как формальный повод для выдачи новой повестки. Однако Министерство обороны Украины четко подчеркивает, что в случае подтвержденной негодности повторные осмотры не проводятся.

Как вести переписку с ТЦК и предоставить доказательства

Даже если повестки пришли из-за такой ошибки, юрист категорически запрещает игнорировать их, ведь это прямой путь к статусу разыскиваемого.

Необходимо загрузить из "Резерв+" PDF-документ военного билета, расширенные данные из реестра «Оберег», сделать скриншоты с номерами протоколов и воспользоваться функцией «Исправить данные онлайн».

Далее в местный военкомат следует направить заказное письмо или подать заявление через канцелярию с требованием предоставить копии постановлений, подтверждение отправки документов в региональную комиссию и письменное обоснование новой повестки.

Вместе с тем аналогичный запрос следует направить непосредственно в региональную ВЛК, чтобы выяснить регистрационные номера, даты и судьбу медицинского дела. По закону чиновники должны предоставить ответ в течение периода от 15 дней до одного месяца.

Когда пора обращаться в суд и каковы обычно вердикты

Если жалобы и обновление данных посредством переписки не помогли, то точку должен поставить административный суд.

Но судьи не будут заниматься исправлением заключений медицинской комиссии, а заставят государственные органы выполнить свою работу. Украинские суды уже имеют соответствующую практику.

Например, Юрий Айвазян упомянул, что в июле 2026 года Полтавский окружной административный суд по делу № 440/2794/26 постановил, что утрата электронного свидетельства о болезни не дает права требовать новых обследований. Медицинское учреждение хотело отправить пациента на повторную комиссию, поскольку 12-я РВВК утверждала, что ничего не получала еще с 2024 года. Но суд обязал медиков просто повторно прислать старые документы.

Новини.LIVE сообщали, что для украинцев, достигших предельного возраста службы, процедура снятия с учета теперь проходит без участия человека. Таким образом, военнообязанным в 60 лет и офицерам высшего звания в 65 больше не нужно являться в военкомат.

Значительно упростилось и оформление отсрочки от мобилизации. Чтобы заявить о своих правах, теперь достаточно посетить ближайший ЦНАП или воспользоваться смартфоном. В настоящее время в системе "Резерв+" подача онлайн-заявок доступна уже для 12 различных категорий граждан. Главное, чтобы человек официально состоял на воинском учете и предоставил полный перечень документов, ведь без подтвержденных оснований такой статус автоматически не предоставляется.