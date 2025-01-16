Що робити, якщо ТЦК втратив документ про виключення з обліку

Особова справа громадянина на військовому обліку. Фото: Одеський ТЦК

Якщо територіальний центр комплектування втратив документи про виключення громадянина з військового обліку, це не його проблема, а ТЦК. Та про всяк випадок варто написати скаргу до Міноборони, поліції та ДБР.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Втрачені документи — проблема ТЦК

До юристів звернувся виключений з військового обліку громадянин, якому у ТЦК повідомили, що його документи про виключення з обліку були втрачені.

"Це не ваша проблема, а проблема ТЦК. Ви не маєте жодного відношення до того, що ТЦК загубив вашу особову справу", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

До того ж, підкреслив Айвазян, у громадянина на руках є військово-обліковий документ з позначкою про виключення з обліку.

Куди писати скаргу на ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив громадянину, що варто зробити у такій ситуації.

"Подайте скаргу до Міністерства оборони, до поліції та Державного бюро розслідувань та повідомте про службову недбалість працівників ТЦК", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному, особова справа якого була знищена під час російської окупації.

Також ми повідомляли про те, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.