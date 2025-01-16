Что делать, если ТЦК потерял документ об исключении из учета

ТЦК потерял документы об исключении с учета — что делать
Если территориальный центр комплектования потерял документы об исключении гражданина с воинского учета, это не его проблема, а ТЦК. Но на всякий случай стоит написать жалобу в Минобороны, полицию и ГБР.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Утраченные документы — проблема ТЦК
К юристам обратился исключенный с воинского учета гражданин, которому в ТЦК сообщили, что его документы об исключении с учета были утрачены.
"Это не ваша проблема, а проблема ТЦК. Вы не имеете никакого отношения к тому, что ТЦК потерял ваше личное дело", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.
К тому же, подчеркнул Айвазян, у гражданина на руках есть военно-учетный документ с отметкой об исключении с учета.
Куда писать жалобу на ТЦК
Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил гражданину, что стоит сделать в такой ситуации.
"Подайте жалобу в Министерство обороны, в полицию и Государственное бюро расследований и сообщите о служебной халатности работников ТЦК", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, личные данные которого были уничтожены во время российской оккупации.
Также мы сообщали о том, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.
Читайте Новини.LIVE!