Что делать, если ТЦК потерял документ об исключении из учета

Личное дело гражданина на воинском учете. Фото: Одесский ТЦК

Если территориальный центр комплектования потерял документы об исключении гражданина с воинского учета, это не его проблема, а ТЦК. Но на всякий случай стоит написать жалобу в Минобороны, полицию и ГБР.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Утраченные документы — проблема ТЦК

К юристам обратился исключенный с воинского учета гражданин, которому в ТЦК сообщили, что его документы об исключении с учета были утрачены.

"Это не ваша проблема, а проблема ТЦК. Вы не имеете никакого отношения к тому, что ТЦК потерял ваше личное дело", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

К тому же, подчеркнул Айвазян, у гражданина на руках есть военно-учетный документ с отметкой об исключении с учета.

Куда писать жалобу на ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил гражданину, что стоит сделать в такой ситуации.

"Подайте жалобу в Министерство обороны, в полицию и Государственное бюро расследований и сообщите о служебной халатности работников ТЦК", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, личные данные которого были уничтожены во время российской оккупации.

Также мы сообщали о том, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.