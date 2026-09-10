Відмова у виплаті 15 млн гривень: як змусити державу віддати кошти

Заповнення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Родини загиблих захисників та поранені військові постійно стикаються з відмовою і блокуванням належних виплат через загибель бійця на фронті. Нерідко держава відмовляє у нарахуванні чесно зароблених бойових, або ж виплати раптово зупиняють на період лікування тяжких поранень. Інколи гроші не дають навіть через отриману інвалідність. В деяких випадках такі дії грубо порушують закон, тому дуже важливо зібрати вичерпну доказову базу, щоб коректно оскаржити це та вибороти належні виплати.

Що важливо в таких випадках зробити пояснив юрист Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Формальні причини відмови для виплат з боку ТЦК та командування

Євген Филипець, спираючись на власну юридичну практику, заявив, що нині найбільше блокувань стосується одноразової грошової допомоги родинам загиблих. Йдеться про суми у 1,5 мільйона, 2,5 мільйона та 15 мільйонів гривень.

Причому в таких справах часто фігурують суто формальні підстави. Зазвичай у документах пишуть про виявлений алкоголь у крові або приписують загиблому статус самовільного залишення частини. Іноді ці дві причини командування вказує одночасно. Адвокат Євген Филипець пояснює, що в таких випадках варто залучати юристів та оскаржувати неправомірні дії.

"Попри те, що згадується і про алкоголь в крові, де ми встановлюємо відсутність причинового зв'язку між активними діями і алкоголем і статусом СЗЧ, тому на сьогодні поле діяльності адвоката в цьому випадку чітко прослідковує одну єдину мету – довести, що формальні обставини не є тими підставами, які позбавляють військового чи його сім'ю будь-які компенсації", — зазначає правозахисник.

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Штучне затягування документів

Інша серйозна перепона на шляху до грошей — це відсутність потрібних довідок. Військові частини постійно затягують проведення службових розслідувань. Через цей суто формальний підхід люди втрачають дорогоцінний час. Без результатів розслідувань військово-лікарські комісії не можуть встановити причиновий зв'язок поранення чи загибелі.

Окремо впливає й бюрократія. Часто командування просто повертає документи на нескінченне доопрацювання замість того, щоб дати офіційну відмову.

"Простою мовою поясню, щоби звернутися до суду, твої права повинні бути в тому числі порушені. А коли формат відбувається через доопрацювання документів, то мова йде про певну бездіяльність, затягування часу", — обурюється Филипець.

За його словами, формально йти до суду в такій ситуації немає з чим. Людина не отримала чіткого "ні". Будь-яке рішення, навіть негативне, дає шанс на оскарження.

"Якщо розгляд документів повинен здійснитися впродовж 10 днів, так він повинен впродовж 10 днів здійснитися, а не впродовж 10 місяців", — наголошує юрист.

Фіксація порушень та строки

Успіх у боротьбі за виплати залежить від правильних дій самої родини чи пораненого бійця. Правозахисник радить, що дуже важливо контролювати весь документообіг на всіх можливих рівнях. Кожен етап має фіксуватися на папері.

Людина повинна мати чітке підтвердження, що її рапорт чи заяву офіційно прийняли. Саме від цієї дати починають рахуватися строки розгляду. Будь-які затримки з боку командування стають потужною доказовою базою для майбутнього судового позову.

"Доказова база, збір доказів — це основа судової роботи, потім вашого адвоката, аби довести правоту і довести ваше право на певну компенсацію", — підкреслює Филипець.

Також критично важливо не пропустити встановлені законом строки. Це особливо стосується оскарження висновків ВЛК та подачі позовів до адміністративного суду. Якщо виникає відчуття, що процес іде неправильно, діяти треба негайно.

Новини.LIVE також пояснювали, чому при сплаті штрафу в "Резерв+" можуть не проходити кошти. Банк або сервіс просто не пропустить платіж раніше визначеного дня, адже переказати кошти дозволено лише тоді, коли постанова офіційно набере чинності.

Та інколи юристи не радять поспішати зі сплатою штрафу. Наприклад, списаним з обліку українцям радять бути дуже обережними з додатком "Резерв+". Якщо випадково сплатити там штраф за повістку або спробувати подати на відстрочку, система сприйме це як підтвердження того, що ви знову військовозобов'язаний.