Постанова ТЦК про штраф: коли вона набирає чинності та як діяти

Штраф та винесення постанови. Фото: колаж Новини.LIVE

Бувають випадки, що військовозобов'язані, які добровільно погодилися сплатити штраф від ТЦК, стикаються з неможливістю зробити це одразу. Проблема виникає через те, що внести кошти можна лише після дати набрання постановою чинності, тому сплатити її раніше просто фізично неможливо.

Про це повідомила експертка з бухгалтерського обліку Аліна Лакіс, передає Новини.LIVE.

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Чому виникає помилка при спробі сплати штрафу від ТЦК

Українці, щодо яких ТЦК та СП винесли постанову про адміністративне правопорушення, інколи не можуть погасити фінансове стягнення миттєво.

Причина полягає у тому, що ця процедура має чіткі часові рамки, недотримання яких унеможливлює проведення транзакції. Усе починається з того, що громадянин пише відповідну заяву, у якій визнає свою провину, погоджується на притягнення до відповідальності та відмовляється оспорювати факт порушення. На основі цього документа представники ТЦК складають офіційний протокол.

Ключовою деталлю у виписаній постанові є дата набрання нею законної сили. Як наголошують фахівці, перерахувати кошти за вказаними у документі реквізитами до настання цього конкретного дня абсолютно неможливо. Відлік часу на добровільне погашення боргу стартує виключно з дати офіційного набрання документом чинності. Загалом законодавство відводить порушнику рівно 30 днів на те, щоб переказати гроші та закрити питання з військкоматом.

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За яких умов можна отримати знижку на штраф від ТЦК

Водночас, якщо військовозобов'язаний встигає внести потрібну суму протягом перших десяти днів з моменту набрання постановою чинності, він отримує право на знижку у розмірі 50%. Після зарахування цих коштів документ автоматично вважатиметься виконаним.

Якщо ж громадянин проігнорує загальний 30-денний термін, справа перейде до виконавчої служби. За таких обставин сума санкції миттєво подвоюється, і порушнику доведеться уже віддати державі вже 34 000 гривень.

Також Новини.LIVE інформували, що спроби ТЦК накладати штрафи на бізнес через відсутність прізвищ співробітників у штатному розписі не мають під собою жодної правової бази. Цей документ потрібен суто для того, щоб закріплювати виключно перелік посад, чисельність штату та тарифні ставки.

Водночас вимоги до підприємств щодо військово-транспортного обов'язку стають дедалі жорсткішими, попри нормативну невизначеність. Юридичні особи зобов'язані двічі на рік подавати до центрів комплектування відомості про автопарк, причому навіть повна відсутність транспорту на балансі не звільняє від цього обов'язку.