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Главная ТЦК Штрафы от ТЦК: почему их иногда невозможно оплатить сразу

Штрафы от ТЦК: почему их иногда невозможно оплатить сразу

Ua ru
7 сентября 2026 08:55
Постановление ТЦК о штрафе: когда оно вступает в силу и как действовать
Штраф и вынесение постановления. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бывают случаи, когда военнообязанные, добровольно согласившиеся уплатить штраф, наложенный ТЦК, сталкиваются с невозможностью сделать это сразу. Проблема возникает из-за того, что внести средства можно только после даты вступления постановления в силу, поэтому уплатить его раньше просто физически невозможно.

Об этом сообщила эксперт по бухгалтерскому учету Алина Лакис, передает Новини.LIVE.

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Почему возникает ошибка при попытке уплаты штрафа, наложенного ТЦК

Украинцы, в отношении которых ТЦК и СП вынесли постановление об административном правонарушении, иногда не могут погасить финансовое взыскание мгновенно.

Причина заключается в том, что эта процедура имеет четкие временные рамки, несоблюдение которых делает проведение транзакции невозможным. Все начинается с того, что гражданин пишет соответствующее заявление, в котором признает свою вину, соглашается на привлечение к ответственности и отказывается оспаривать факт нарушения. На основании этого документа представители ТЦК составляют официальный протокол.

Ключевой деталью в выписанном постановлении является дата вступления его в законную силу. Как отмечают специалисты, перечислить средства по указанным в документе реквизитам до наступления этого конкретного дня абсолютно невозможно. Отсчёт времени на добровольное погашение задолженности начинается исключительно с даты официального вступления документа в силу. В целом законодательство отводит нарушителю ровно 30 дней на то, чтобы перечислить деньги и урегулировать вопрос с военкоматом.

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При каких условиях можно получить скидку на штраф от ТЦК

В то же время, если военнообязанный успевает внести необходимую сумму в течение первых десяти дней с момента вступления постановления в силу, он получает право на скидку в размере 50%. После зачисления этих средств документ автоматически будет считаться исполненным.

Если же гражданин проигнорирует общий 30-дневный срок, дело перейдет в исполнительную службу. В таких обстоятельствах сумма штрафа мгновенно удваивается, и нарушителю придется выплатить государству уже 34 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что попытки ТЦК налагать штрафы на бизнес из-за отсутствия фамилий сотрудников в штатном расписании не имеют под собой никакой правовой основы. Этот документ нужен исключительно для того, чтобы закреплять перечень должностей, численность штата и тарифные ставки.

В то же время требования к предприятиям в отношении военно-транспортной обязанности становятся все более жесткими, несмотря на нормативную неопределенность. Юридические лица обязаны дважды в год подавать в центры комплектования сведения об автопарке, причем даже полное отсутствие транспорта на балансе не освобождает от этой обязанности.

штраф нарушения военный учет документы ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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