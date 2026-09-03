Відсутність прізвищ у штатному розписі: чи можливий штраф ТЦК

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: кадр з відео

Представники ТЦК не мають жодних законних підстав штрафувати роботодавців за відсутність прізвищ працівників у штатному розписі. Цей документ фіксує лише посади та оклади. Персональні дані військовозобов'язаних зберігаються у списках військового обліку та кадрових наказах компанії.

На цьому наголосила експерт з питань трудового права та кадрового обліку Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Перевірки ТЦК на підприємствах: чи потрібні імена у розписі

Працівники ТЦК та СП справді мають повне право перевіряти штатний розпис під час інспекцій. Правомірність таких дій закріплена у додатку 31 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цей документ був офіційно затверджений постановою Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року.

У ньому розпис фігурує серед переліку паперів, за допомогою яких інспектори оцінюють правильність та повноту ведення обліку в компанії. Однак ані згадана урядова постанова, ані будь-які інші нормативні акти України не містять жодної вимоги щодо обов'язкової фіксації прізвищ навпроти затверджених посад.

За своєю суттю штатний розпис є знеособленим документом. Він формує виключно організаційну структуру підприємства, визначаючи загальну кількість штатних одиниць, перелік наявних посад та відповідні розміри окладів.

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Цей документ описує безпосередньо штат компанії як такий, а не персональний склад найманих робітників. Тому ведення його без згадування імен є абсолютно правильною юридичною практикою.

Уся необхідна інформація про конкретних працівників має бути зібрана та впорядкована в зовсім інших документах компанії. Для ідентифікації персоналу підприємство використовує накази про переведення та прийняття на роботу, списки персонального військового обліку, а також відомості оперативного обліку.

Крім того, ці дані відображаються у стандартних облікових та кадрових документах бізнесу. Отже, представники ТЦК мають законне право витребувати наявний штатний розпис, але ніяк не можуть змусити компанію створювати окремий "іменний" документ або штучно вписувати туди прізвища своїх співробітників під загрозою штрафів.

Окремо Новини.LIVE інформували, що роздрукований із "Резерв+" військовий документ торішньої давності залишається цілком законним, якщо з того часу в людини не змінювалися підстави для броні чи відстрочки. Тому, якщо роботодавець має паперовий ВОД працівника, жодних претензій чи проблем із боку ТЦК під час перевірок бути не повинно.

Також юристи звернули увагу, що обрати іншу лікарню для повторного проходження ВЛК самостійно не вийде, бо закон цього не дозволяє. Адвокати наголошують, що ТЦК відправляє військовозобов'язаного тільки до свого закріпленого медзакладу.